22 лидера ЕС раскритиковали Испанию за миграционную политику

Критика миграционной политики премьер-министра Испании Педро Санчеса прозвучала со стороны 22 глав государств и правительств Евросоюза, тогда как сопредседатель СДПГ Ларс Клинкбайль призвал к солидарности с Мадридом, сообщает 2 августа немецкое издание «Понимание Тичи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии