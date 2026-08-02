22 лидера ЕС раскритиковали Испанию за миграционную политику

Критика миграционной политики премьер-министра Испании Педро Санчеса прозвучала со стороны 22 глав государств и правительств Евросоюза, тогда как сопредседатель СДПГ Ларс Клинкбайль призвал к солидарности с Мадридом, сообщает 2 августа немецкое издание «Понимание Тичи».