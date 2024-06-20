❗️Профильный комитет омского горсовета поддержал решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля.
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❗️Профильный комитет омского горсовета поддержал решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля.