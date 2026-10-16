Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В Татарстане созданы все условия для обеспечения равных возможностей людей с инвалидностью.
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