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Артиллеристы 20-й гвардейской армии из группировки войск «Запад» нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ (ВИДЕО)

Артиллеристы 20-й гвардейской армии из группировки войск «Запад» нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ (ВИДЕО)

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором БпЛА пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ.

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