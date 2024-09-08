Артиллеристы 20-й гвардейской армии из группировки войск «Запад» нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ (ВИДЕО)

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором БпЛА пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ.
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