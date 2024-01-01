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Певца Киркорова и блогера Ивлееву упомянули в новогоднюю ночь на ТНТ

Певца Киркорова и блогера Ивлееву упомянули в новогоднюю ночь на ТНТ

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ упомянули певца Филиппа Киркорова и блогера Анастасию Ивлееву. После вечеринки, которую организовала последняя, у многих российских звезд начались проблемы с эфирами на федеральных каналах.

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