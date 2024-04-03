Британцы потеряли оружие

Гений про злодейства Слушайте, ну вот Великобритания - маленькая страна, и там, как я представляю, должен быть относительный порядок, разве нет? Нам часто рассказывают о беспорядке, который царит в России, и с этим иной раз сложно не согласиться - довольно часто правая рука у нас не знает, что собирается делать левая, и случаются всякие казусы.