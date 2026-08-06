Посольство России в Минске откроет 7 участков для выборов 20 сентября

Посольство России в Минске объявило об открытии семи участков для голосования на выборах в Госдуму. Участки будут работать 20 сентября в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске с 8:00 до 20:00 по местному времени.
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