Посольство России в Минске откроет 7 участков для выборов 20 сентября

Посольство России в Минске объявило об открытии семи участков для голосования на выборах в Госдуму. Участки будут работать 20 сентября в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске с 8:00 до 20:00 по местному времени.