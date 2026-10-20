К завершению 2026 года в Северной столице сложился острый дефицит кадров в некоторых направлениях. На одну вакансию в девяти профессиях отправляют меньше четырех активных резюме.
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