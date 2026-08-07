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Глава «РусЭнергоПром» назвал причины дороговизны российских аккумуляторов

Глава «РусЭнергоПром» назвал причины дороговизны российских аккумуляторов

Российский рынок аккумуляторных батарей столкнулся с системным кризисом конкурентоспособности. По данным Ассоциации производителей источников тока «РусЭнергоПром», проведённый отраслевой эксперимент выявил парадоксальную ситуацию: себестоимость отечественного аккумулятора оказывается выше закупочной цены зарубежных аналогов.

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