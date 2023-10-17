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Военное обозрение

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Как Турция выступила против "жандарма Европы"

Как Турция выступила против "жандарма Европы"

Часть панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя» Ловушка для РоссииКак уже ранее отмечалось, Россия проиграла предвоенную дипломатическую игру и попала в ловушку (Как николаевская Россия попала в западню Крымской войны).

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