Как Турция выступила против "жандарма Европы"

Часть панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя» Ловушка для РоссииКак уже ранее отмечалось, Россия проиграла предвоенную дипломатическую игру и попала в ловушку (Как николаевская Россия попала в западню Крымской войны).
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