Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет – настоящий японский внедорожник за 1,5 млн

На рынке не так много хороших внедорожников, на которых не страшно съехать с асфальта. Если хочется новую машину, есть Lada Niva, однако на вторичке тоже имеются вполне приспособленные для сложных дорожных условий варианты.
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