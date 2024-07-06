За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Это для воров подешевел, а для нас можешь не писать придурок.Этот хорошо извес...
  • Александр Гуреев
    Ну пиздец, подешевел, ты с дуба рухнул что ли. Может подаришь 3 ляма?Этот хорошо извес...
  • Eduard
    Так что на счет молчать,не знаю! Когда вы молчите,вам еаоборои пытаются "лапшу еа уши вещать".Как говорится :"Молчани...Вам устроили авто...

Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет – настоящий японский внедорожник за 1,5 млн

Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет – настоящий японский внедорожник за 1,5 млн

На рынке не так много хороших внедорожников, на которых не страшно съехать с асфальта. Если хочется новую машину, есть Lada Niva, однако на вторичке тоже имеются вполне приспособленные для сложных дорожных условий варианты.

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