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Лента новостей Крыма

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На телебашне в Симферополе включат праздничную подсветку

На телебашне в Симферополе включат праздничную подсветку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Телебашня в Симферополе окрасится в цвета триколора в День государственного флага и герба Республики Крым.

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