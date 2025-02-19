Хоккейный клуб «Динамо» и правительство Карелии подписали соглашение о сотрудничестве

Известный клуб окажет поддержку развитию молодежного хоккея в республике. 18 февраля в Ледовом дворце Кондопоги состоялось подписание соглашения между правительством Карелии, Ассоциацией СК «Хоккей Динамо Санкт-Петербург», ГУОР Кондопоги и карельским обществом «Динамо».
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