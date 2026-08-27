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«Эндоваскулярная хирургия вытесняет классическую»: Сергей Крук о развитии сосудистой медицины в России

«Эндоваскулярная хирургия вытесняет классическую»: Сергей Крук о развитии сосудистой медицины в России

Эндоваскулярная хирургия за последние годы перешла из узкоспециализированного направления в один из ключевых инструментов современной медицины.

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