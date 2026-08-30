WAM: Редкий белый сокол продан за 408 тысяч долларов в Абу-Даби

На выставке ADIHEX в Абу-Даби редкий белый сокол класса Qarmousha Pure Ultra White был продан за рекордные 1,5 миллиона дирхамов ОАЭ (408 тысяч долларов).
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