Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Пятая колонна, конечно подкармливается Западом, но она разжирела на российских жирных "харчах" и до сих пор находится...Гурулев: Борьба с...
  • Пан Бубликовский
    Пора возродить Чёрную сотню для борьбы с леберастским отребьем.Гурулев: Борьба с...
  • ШКИПЕР
    « И на замечание по поводу того, когда закончится развязанная Западом война против всего русского: "Думаю, это законч...Гурулев: Борьба с...

Чкалов хотел оставить часть имущества детям, которых предлагает бомбить его правнучка

Чкалов хотел оставить часть имущества детям, которых предлагает бомбить его правнучка

Такую записку нашли после его смерти.Правнучка Валерия Чкалова обгадилась своим высказыванием о необходимости ядерной бомбардировки Москвы так, что затмила на какое-то время все другие грязноватые новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх