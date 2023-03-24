Конгрессмен Лэмборн: США проигрывают КНР в области гиперзвукового оружия

Член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн во время мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором она значительно отстает от Китая.
Член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн во время мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором она значительно отстает от Китая.
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