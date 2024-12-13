Врач: регулярный приём пищи по утрам помогает активизировать работу мозга

Регулярный приём пищи по утрам помогает активизировать работу мозга. После завтрака люди лучше запоминают данные, у них повышается уровень внимания, рассказала в беседе с RT эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.