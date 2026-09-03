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Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «вместе победим»

Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «вместе победим»

Президент России Владимир Путин завершил пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ) словами «вместе победим».

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