Россиян предупредили о начавшейся магнитной буре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что слабая магнитная буря, которая началась на Земле в понедельник ночью, закончится уже во второй половине дня, а ее интенсивность будет колебаться между слабой и средней.
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