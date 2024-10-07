Россиян предупредили о начавшейся магнитной буре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что слабая магнитная буря, которая началась на Земле в понедельник ночью, закончится уже во второй половине дня, а ее интенсивность будет колебаться между слабой и средней.