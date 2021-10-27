В Болгарии обрушились на Шойгу после ответа на угрозу из Германии: «Стыдно»

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ответ на заявление германской коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России посредством ядерного вооружения напомнил, чем для ФРГ завершилась Вторая мировая война.