Новая политика Stellantis по кадрам: средние по $50 тыс. вместо хороших по $150 тыс.

Автомобильная группа Stellantis активно привлекает недорогих автомобильных инженеров из Бразилии и Индии, что позволяет компании снижать расходы и эффективно конкурировать с китайскими брендами, сообщает Bloomberg.
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