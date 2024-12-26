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Царьград

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Погода не на стороне противника: Харьковский фронт пришёл в движение на востоке и на севере 26 декабря

Погода не на стороне противника: Харьковский фронт пришёл в движение на востоке и на севере 26 декабря

Под городом Купянск формируется новый "Оскольский мешок", он уже плотно затягивается.Группировка войск «Север» Вооружённых сил России в результате активных действий в Харьковской области освободила большое село Старица и продолжила движение в глубину обороны противника.

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