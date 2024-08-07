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У нас в Текстильщиках

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Вынесен приговор бандитам за преступления на Чистопольской

Московский городской суд вынес приговор двоим подсудимым, совершившим жестокое убийство. Чтобы обокрасть приятеля, они зарезали его и его друга ножом, а потом подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

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