Вынесен приговор бандитам за преступления на Чистопольской

Московский городской суд вынес приговор двоим подсудимым, совершившим жестокое убийство. Чтобы обокрасть приятеля, они зарезали его и его друга ножом, а потом подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.
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