Как Михаил Ефремов провел первый месяц после колонии дома

Уже больше месяца 61-летний Михаил Ефремов находится дома, но к привычной жизни пока не вернулся. После освобождения из колонии актер адаптируется к новой реальности: посещает врачей, наверстывает упущенное в кино и театре, читает сценарии и общается с семьей.