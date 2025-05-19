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Как Михаил Ефремов провел первый месяц после колонии дома

Как Михаил Ефремов провел первый месяц после колонии дома

Уже больше месяца 61-летний Михаил Ефремов находится дома, но к привычной жизни пока не вернулся. После освобождения из колонии актер адаптируется к новой реальности: посещает врачей, наверстывает упущенное в кино и театре, читает сценарии и общается с семьей.

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Комментарии
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Михаил Турченков
Жизнь продолжается..тюрьма не убила,значит будет жить...будем ждать возвращения в кинематограф..
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