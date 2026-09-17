Девятиклассник вонзил ручку в шею педагога

Обычный понедельник в одной из школ Баганского района Новосибирской области превратился в сцену из фильма ужасов.
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Дать этому гаденышу лет 10 строгово . Может тогда бы дошло бы до других малолеток , что так поступать опасно !