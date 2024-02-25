Полина Ритц прославилась как горячая ведущая телеканала Europa Plus TV. Последние годы девушка с сексуальной внешностью живет в Дубае, а в Россию приезжает по работе.
Экс-ведущая Europa Plus TV Полина Ритц прошла обряд «обнуления девственности»
Комментарии
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Иван Иваныч
Да уж...какой только херней люди не страдают. Не тот обряд выбрала, ей бы обряд какой провести для поумнения.
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10 час.
Александр Николаевич
НАМ бы ЕЕ проблемы..., а возможно было бы дешевле ПРОСТО заштопать...!?
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9 час.
Вадим Кузнецов
Мамма миа, как же я жил без этой новости! Все, моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Кстати, а кто такая эта самая Полина и какое мне дело до нее и ее половых проблем?
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5 час.
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