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Экс-ведущая Europa Plus TV Полина Ритц прошла обряд «обнуления девственности»

Экс-ведущая Europa Plus TV Полина Ритц прошла обряд «обнуления девственности»

Полина Ритц прославилась как горячая ведущая телеканала Europa Plus TV. Последние годы девушка с сексуальной внешностью живет в Дубае, а в Россию приезжает по работе.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Да уж...какой только херней люди не страдают. Не тот обряд выбрала, ей бы обряд какой провести для поумнения.
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10 час.
Александр Николаевич
НАМ бы ЕЕ проблемы..., а возможно было бы дешевле ПРОСТО заштопать...!?
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9 час.
Вадим Кузнецов
Мамма миа, как же я жил без этой новости! Все, моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Кстати, а кто такая эта самая Полина и какое мне дело до нее и ее половых проблем?
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5 час.

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