Экс-ведущая Europa Plus TV Полина Ритц прошла обряд «обнуления девственности»

Да уж...какой только херней люди не страдают. Не тот обряд выбрала, ей бы обряд какой провести для поумнения.

НАМ бы ЕЕ проблемы..., а возможно было бы дешевле ПРОСТО заштопать...!?

Вадим Кузнецов

Мамма миа, как же я жил без этой новости! Все, моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Кстати, а кто такая эта самая Полина и какое мне дело до нее и ее половых проблем?