Президент Казахстана назвал Россию непобедимой с военной точки зрения

В конфликте на Украине Россия непобедима в военном плане, Украина же пытается хотя бы не проиграть за счет помощи западных союзников, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 3 января интервью с казахстанским лидером опубликовала газета «Ана тілі».
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