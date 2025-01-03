Президент Казахстана назвал Россию непобедимой с военной точки зрения

В конфликте на Украине Россия непобедима в военном плане, Украина же пытается хотя бы не проиграть за счет помощи западных союзников, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 3 января интервью с казахстанским лидером опубликовала газета «Ана тілі».