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Новости Брянска

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В Почепском районе осудили мать за избиение дочери

В Почепском районе осудили мать за избиение дочери

Женщина систематически избивала дочь, находясь в нетрезвом виде.В Почепском районе Брянской области вынесен приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в систематических побоях несовершеннолетней дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (п.

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