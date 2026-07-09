В Почепском районе осудили мать за избиение дочери

Женщина систематически избивала дочь, находясь в нетрезвом виде.В Почепском районе Брянской области вынесен приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в систематических побоях несовершеннолетней дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (п.
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