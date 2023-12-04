«Голубь мира» Боррель назвал помощь Газе бессмысленной — все равно всех убьют

Палестинский конфликт: Израиль против Сектора Газа, «Хамас» против ФАТХ, Европа против России — а Америка пытается управлять хаосом Юрий Енцов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Станислав Тарасов Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что одни только поставки гуманитарной помощи и паузы в боевых действиях не решат конфликт в Секторе Газа: зачем поставлять помощь тем, кто завтра будет убит? «Нет особого смысла кормить кого-то обедом, если на следующий день он умрет под бомбами», высказался он в своей манере в Барселоне по итогам заседания форума организации «Союз для Средиземноморья».