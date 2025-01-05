В Яр-Сале стартовал 24-й фестиваль «Рождественские каникулы»

Традиционный фестиваль «Рождественские каникулы» стартовал в Яр-Сале. На мероприятие прибыли 50 активных и талантливых детей из школ-интернатов Ямальского района, сообщила администрация муниципалитета в официальном telegram-канале.
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