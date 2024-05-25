Шалость удалась?

Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточного контроля за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумения родителей организовать досуг своих чад.