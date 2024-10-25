Запах мужского пота: как он действует на женщин на самом деле

Известно, что люди по-разному реагируют на запахи. Например, одни буквально не могут находиться рядом с человеком, от которого исходит резкий запах пота, а другие почти не обращают на это внимания… Почему так происходит? От чего зависит наша реакция на чужой пот? В области носа у человека расположено около 400 обонятельных рецепторов, которые позволяют нам ощущать около 10 000 разнообразных запахов.