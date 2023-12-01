Один из похитителей девочки под Калугой был судим за покушение на убийство

Согласно данным от 1 декабря, один из подозреваемых в деле о похищении 8-летней девочки из Козельска рассказал следователям о своей предыдущей судимости за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах.
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