Сейсмолог Шебалин: в районе Алма-Аты в течение суток могут произойти афтершоки

Алма-Ата – это высокосейсмичный регион, где возможны сильные землетрясения, предупредил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин.
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