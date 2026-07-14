От колонны к огневому полю: как нарезное оружие обесценило строй «Битва при Ватерлоо». Худ. Вильям СэдлерФинальная статья цикла о французской такти.
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От колонны к огневому полю: как нарезное оружие обесценило строй «Битва при Ватерлоо». Худ. Вильям СэдлерФинальная статья цикла о французской такти.
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