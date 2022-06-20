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Пушков напомнил Санду об отсутствии партнерства между РФ и Молдавией

Пушков напомнил Санду об отсутствии партнерства между РФ и Молдавией

Президент Молдавии Майя Санду давно не скрывает враждебности по отношению к России, при этом Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале в воскресенье, 19 июня.

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