Президент Молдавии Майя Санду давно не скрывает враждебности по отношению к России, при этом Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале в воскресенье, 19 июня.