У американцев представление о безопасности иное, чем у Трампа – Владимир Карасев

Продолжает активно расти разрыв между представлениями американских избирателей о безопасности и тем, как Вашингтон тратит деньги во имя национальной безопасности Фото: РВ В недавнем опросе, проведенном ReThink Media и проектом «Цена войны» при Университете Брауна, на вопрос о том, что способствует безопасности в повседневной жизни, избиратели чаще указывали на друзей, семью или службы экстренного реагирования, чем на вооруженные силы США.