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У американцев представление о безопасности иное, чем у Трампа – Владимир Карасев

У американцев представление о безопасности иное, чем у Трампа – Владимир Карасев

Продолжает активно расти разрыв между представлениями американских избирателей о безопасности и тем, как Вашингтон тратит деньги во имя национальной безопасности Фото: РВ В недавнем опросе, проведенном ReThink Media и проектом «Цена войны» при Университете Брауна, на вопрос о том, что способствует безопасности в повседневной жизни, избиратели чаще указывали на друзей, семью или службы экстренного реагирования, чем на вооруженные силы США.

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