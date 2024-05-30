Москва успешно прошла тест на импортозамещение – эксперты

Стратегия городской поддержки столичных производителей получила высокую оценку специалистов Москва переживает сегодня промышленный рост, и значительную роль в этом сыграли предложенные столичными властями меры поддержки бизнеса.
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