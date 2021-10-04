Как снимают рекламу продуктов

Я Елена Бизнес и финансыКак снимают рекламу продуктов Производителям продуктов нужно, чтоб их товар в кадре во время съемок рекламных роликов выглядел аппетитно и привлекательно.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ОсиповаДа уж, сколько я рецептов своих наснимала, так что не понаслышке знаю, как трудно сделать красивый аппетитный кадр. Тут фотошоп в помощь! Ведь описанное в статье используется не только в рекламе на телевидение. Сейчас во многих кафе и ресторанах в меню фото блюд. И как только повара не извращаются, чтобы блюдо выглядело аппетитно, пусть и несъедобно. Например, рыбу фотографируют почти сырую или вообще сырую - так она лучше смотрится. Да уж, настоящий, а не пластилиновый паштет на фото как-то не очень...Комментировать
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