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Как снимают рекламу продуктов

Как снимают рекламу продуктов

Производителям продуктов нужно, чтоб их товар в кадре во время съемок рекламных роликов выглядел аппетитно и привлекательно.

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Ирина Осипова
Да уж, сколько я рецептов своих наснимала, так что не понаслышке знаю, как трудно сделать красивый аппетитный кадр. Тут фотошоп в помощь! Ведь описанное в статье используется не только в рекламе на телевидение. Сейчас во многих кафе и ресторанах в меню фото блюд. И как только повара не извращаются, чтобы блюдо выглядело аппетитно, пусть и несъедобно. Например, рыбу фотографируют почти сырую или вообще сырую - так она лучше смотрится. Да уж, настоящий, а не пластилиновый паштет на фото как-то не очень...

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