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Царьград

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В Красногорске отопление включили в 1685 домах и соцобъектах

В Красногорске отопление включили в 1685 домах и соцобъектах

В Красногорском округе отопление подаётся в 1685 многоквартирных домов, а также во все социальные учреждения — работу систем обеспечивают 82 котельные и 80 центральных тепловых пунктов.

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