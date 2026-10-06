В Красногорске отопление включили в 1685 домах и соцобъектах

В Красногорском округе отопление подаётся в 1685 многоквартирных домов, а также во все социальные учреждения — работу систем обеспечивают 82 котельные и 80 центральных тепловых пунктов.
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