Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур

В официальный российский прокат фильм выйдет в сентябре. «Субстанция», 2024 кадр из фильмаВышел дублированный трейлер боди-хоррора «Субстанция», премьера которого состоится в российских кинотеатрах 19 сентября одновременно со всем миром.