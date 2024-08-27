Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур

В официальный российский прокат фильм выйдет в сентябре. «Субстанция», 2024 кадр из фильмаВышел дублированный трейлер боди-хоррора «Субстанция», премьера которого состоится в российских кинотеатрах 19 сентября одновременно со всем миром.
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