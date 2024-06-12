Ольга Бузова показала кадры пребывания в Новосибирске

В столицу Сибири артистка прибыла накануне Дня России, чтобы выступить перед новосибирцами.Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в своих социальных сетях, как проводит время в Новосибирске, куда прибыла накануне празднования Дня России.
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