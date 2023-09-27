Специалист по подбору Екатерина Корсакова рассказала, как правильно вести себя на собеседовании

Уместно ли спрашивать на собеседовании про заработную плату и как себя вести, если кадровик произнес ту самую грозную фразу – "мы вам перезвоним"? Стоит ли проявить инициативу или терпеливо ждать? Единой формулы успеха едва ли существует, но общие правила поведения при трудоустройстве есть.