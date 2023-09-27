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Специалист по подбору Екатерина Корсакова рассказала, как правильно вести себя на собеседовании

Специалист по подбору Екатерина Корсакова рассказала, как правильно вести себя на собеседовании

Уместно ли спрашивать на собеседовании про заработную плату и как себя вести, если кадровик произнес ту самую грозную фразу – &quot;мы вам перезвоним&quot;? Стоит ли проявить инициативу или терпеливо ждать? Единой формулы успеха едва ли существует, но общие правила поведения при трудоустройстве есть.

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