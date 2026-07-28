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17-летняя дочь Сергея Жукова посетила концерт отца с 22-летним бойфрендом

17-летняя дочь Сергея Жукова посетила концерт отца с 22-летним бойфрендом

Дочь солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, 17-летняя Ника, которую недавно перевели на домашнее обучение из-за травли в школе, посетила концерт отца вместе со своим возлюбленным, 22-летним футболистом Матвеем Лукиным.

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