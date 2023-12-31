На курорты Красного моря пришла война?

События в зоне Суэцкого канала могут обратить внимание мира на новые торговые маршруты Дмитрий Родионов Фото: Christian Charisius/dpa/TASS Материал комментируют: Михаил Нейжмаков «Геополитический пожар, созданный администрацией Тель-Авива» может пошатнуть мировую торговлю, которая еще не успела стабилизироваться после пандемии ковида, пишет турецкая газета Yeni Şafak.
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