На курорты Красного моря пришла война?

События в зоне Суэцкого канала могут обратить внимание мира на новые торговые маршруты Дмитрий Родионов Фото: Christian Charisius/dpa/TASS Материал комментируют: Михаил Нейжмаков «Геополитический пожар, созданный администрацией Тель-Авива» может пошатнуть мировую торговлю, которая еще не успела стабилизироваться после пандемии ковида, пишет турецкая газета Yeni Şafak.