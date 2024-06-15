Губернатор Гольдштейн: ЕАО направила на помощь бойцам СВО более 344 млн рублей

Еврейская автономная область с первых дней спецоперации помогала ее участникам и их семьям. В регионе действует ряд мер по поддержке военнослужащих и их родных, рассказал губернатор Ростислав Гольдштейн во время ежегодного отчета перед заксобранием.
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