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Царьград

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Желтые шорты и клубника: Аида Гарифуллина показала фото отпуска с Воробьевым

Желтые шорты и клубника: Аида Гарифуллина показала фото отпуска с Воробьевым

Аида Гарифуллина поделилась в соцсетях снимками романтического отпуска с Алексеем Воробьевым.Аида Гарифуллина приоткрыла завесу над личным: она показала подписчикам, как отдыхает с мужем Алексеем Воробьёвым.

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