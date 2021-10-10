Мировое обозрение

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Болгарский суд оставил под арестом россиянина, задержанного за шпионаж

Болгарский суд оставил под арестом россиянина, задержанного за шпионаж

Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, задержанных за промышленный шпионаж.

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