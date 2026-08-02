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Gold – Arc Cycle Outlook | Potential Rebound at Support Arc

Gold – Arc Cycle Outlook | Potential Rebound at Support Arc

Gold – Arc Cycle Outlook | Potential Rebound at Support Arc Gold Futures COMEX_DL:GC1! Mohamad_Gharib Gold Futures (GC1!) is currently interacting with a Support Arc within the current Arc Cycle, where price is showing signs of respecting the underlying Time & Price structure.

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